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04.08.2020 (14:02)

Свыше 1,5 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО убыли из Подмосковья в Нижегородскую область для участия в учениях

Свыше 1,5 тыс. военнослужащих Кантемировской таковой дивизии Западного военного округа убыли из Подмосковья в Нижегородскую область на полигон Мулино для участия в ряде учений.

В настоящее время танковый, самоходный артиллерийский, мотострелковый полки приступили к совершению 500 км марша комбинированным способом. В учениях задействовано порядка 300 единиц вооружения военной и специальной техники танковой дивизии: танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82А.

Накануне перед убытием командование провело смотр готовности подразделений, в ходе которого была проверена экипировка военнослужащих, обеспеченность всеми видами довольствия, а также техническое состояние боевых машин и наличие крепежного материала для фиксации техники на платформах.

Подразделениям предстоит принять участие в ряде тактических учений на полигоне Мулино, завершающим этапом станет двухстороннее полковое тактическое учение, которое пройдет под руководством командующего танковой армии генерал-лейтенанта Сергея Киселя. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Учения
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