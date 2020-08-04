04.08.2020 (13:55)

В Энгельсском соединении Дальней авиации стартовал месячник сплочения воинских коллективов

В Энгельсском соединении Дальней авиации и в подчинённых воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской, Новгородской, Саратовской, Тверской областях стартовал месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных взаимоотношений между военнослужащими.

Главной задачей месячника является совершенствование деятельности командиров всех уровней по сплочению воинских коллективов и профилактика преступлений в сфере межличностных отношений военнослужащих.

Кроме того, в рамках месячника будут организованы культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия.

На организованном митинге, посвящённом началу нового месячника, заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Олег Михайлишин в ходе своего выступления сказал: «Руководством соединения запланирован комплекс мероприятий на август месяц. Особое внимание при работе с личным составом будет уделено необходимости соблюдения крепкой воинской дисциплины и твердого уставного порядка, а также призыву ко всем военнослужащим проявить высокую сознательность и инициативу в вопросах профилактики и предупреждения правонарушений».

По результатам месячника, который продлится до 31 августа, будут разработаны рекомендации для каждого подразделения с учетом его специфики и выполняемых задач.

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