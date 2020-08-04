04.08.2020 (13:27)

В Ленобласти инженеры общевойсковой армии ЗВО в рамках тактико-специального учения переправили по воде более 100 единиц военной техники

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках тактико-специального учения навели около 10 понтонных переправ различной протяженности на глубоководных водоемах для непрерывного прохождения колонны бронетехники.

В ходе учения инженерные команды, используя оборудование парка ПМП, осуществили сброс на воду понтонно-мостовых звеньев, их сцепку в перевозной паром шириной около 8 метров и грузоподъемностью более 150 тонн, выравнивание относительно противоположных берегов преодолеваемой водной преграды.

По условному сигналу колонна бронетехники приступила к передислокации по понтонным мостам с дальнейшим выходом в назначенный район.

Кроме того, специалисты инженерного полка действовали в условиях, максимально приближенных к боевым. В ходе выхода к водоемам и при наведении переправ военнослужащие отразили нападение условной диверсионной группы.

Применение понтонно-мостового парка ПМП позволило колонне тяжелой техники преодолеть указанную дистанцию в максимально короткие сроки.

Всего в тактическом эпизоде учения было задействовано около 500 военнослужащих инженерно-саперных и общевойсковых соединений армии, а также свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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