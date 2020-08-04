04.08.2020 (13:25)

В Калининградской области подразделения материально-технического обеспечения приступили к учениям в полевых условиях и морских полигонах

В рамках учения ВМФ России «Океанский щит-2020» под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) Балтийского флота, дислоцированными в Калининградской области, начались учения по специальным видам обеспечения.

В рамках мероприятий боевой подготовки военнослужащие подразделений МТО были подняты по тревоге и, совершив многокилометровые марши в район проведения учения, приступили к отработке комплексных нормативов по развертыванию современных мобильных пунктов управления, полевых лагерей и пунктов обеспечения.

С военнослужащими проводятся тактико-специальные занятия по обустройству сборных пунктов условно поврежденной техники, по эвакуации и ремонту боевых машин, получивших условные повреждения в общевойсковом бою и ее ремонту в специально подготовленных цехах. Военнослужащие также наводят понтонные переправы через водные преграды для оперативной переброски военной техники.

На специально организованных пунктах в поле действующую боевую и автомобильную технику заправляют топливом и смазочными материалами.

Кроме этого, в базах и морских полигонах специалистами тыловых структур организовано обеспечение и зарядка морским оружием кораблей, выполняющих учебные задачи в море при помощи судов вспомогательного флота.

Всего в мероприятиях с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) Балтийского флота задействовано более 1000 военнослужащих и гражданских специалистов и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

Масштабные учения ВМФ России «Океанский щит-2020» проходят в акватории Балтийского моря. В них задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

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