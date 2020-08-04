04.08.2020 (13:07)

Около 1,5 тыс. мотострелков ЮВО выполнили боевые стрельбы в горах в ходе двустороннего тактического учения

Батальонные тактические группы 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне в рамках двустороннего батальонного тактического учения были подняты по сигналу учебной тревоги.

Подразделения из состава двух мотострелковых полков приступили к совершению марша комбинированным способом на общевойсковой полигон Гвардейский.

В назначенном районе мотострелки в составе батальонных тактических групп приняли участие в двустороннем тактическом учении с боевой стрельбой. В системе разведывательно-ударных комплексов огневую поддержку пехоте оказали вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В ходе различных этапов учения противостоящие друг другу тактические группы выполнили боевые стрельбы с применением штатного вооружения, включая танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», буксируемые гаубицы «Мста-Б», 120-миллиметровые минометы «Сани».

В учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.

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