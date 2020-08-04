04.08.2020 (12:28)
Тактический воздушный десант ЮВО выполнил скрытную высадку в тылу условного противника под Волгоградом
Тактический воздушный десант соединения Южного военного округа (ЮВО) отработал скрытную высадку в тыл условного противника на вертолетах Ми-8АМТШ в рамках двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) на полигоне Прудбой под Волгоградом.
В ходе учения передовые группы десанта осуществили высадку из вертолетов, захватили плацдарм приземления, выдвинулись после высадки на указанный рубеж, развернувшись в боевой порядок, уничтожили условного противника и захватили рубеж.
В тылу условного противника личный состав тактического воздушного десанта сосредоточенным огнем выполнил стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В и 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».
В БТУ приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, было задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники.