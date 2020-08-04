04.08.2020 (12:21)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии выполнят новые упражнения по поражению малоразмерных БпЛА из стрелкового оружия

На российской военной базе в Абхазии вводятся новые упражнения боевой подготовки по поражению из стрелкового оружия воздушных малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты (БпЛА) условного противника.

Первыми стрельбу по БпЛА освоят мотострелковые подразделения базы. Мотострелки выполнят стрельбу из укрытий в ходе оборонительного боя в условиях горно-лесистой местности из автоматов и пулеметов короткими очередями.

Военнослужащие получат практику выявления разведывательных дронов и отточат навыки ведения прицельной стрельбы по малоразмерным воздушным целям. Целями станут специально разработанные подвесные мишени, перемещающиеся горизонтально относительно стрелка. Цели имитируют несколько видов БпЛА самолетного и квадрокоптерного типов.

Новые упражнения по борьбе с БпЛА основаны на анализе современного боевого опыта и соответствуют развитию тактики применения общевойсковых подразделений в ЮВО.

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