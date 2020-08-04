04.08.2020 (12:12)
В Ростовской области расчет новейшего РЛС «Каста» ЮВО отработал обнаружение беспилотников
В Ростовской области специалисты противовоздушной обороны 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактико-специального учения задействовали новейшую радиолокационную станцию (РЛС) «Каста» для обнаружения и сопровождения воздушных целей.
В полевых условиях военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию станции, а также отработали различные вводные по обнаружению воздушных объектов, определению дальности, высоты полета и трассовых характеристик.
Особое внимание уделялось обнаружению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, летящих на малых высотах и предельно малых высотах, на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, местных предметов и гидрометеообразований.
Для имитации воздушной цели был задействован комплекс с беспилотным летательным аппаратом.
Кроме того, расчет РЛС «Каста» стации выполнил передачу координат на командный пункт зенитного ракетного подразделения, оснащенного комплексами «Тор-М», с дальнейшим уничтожением беспилотника электронными пусками.
На учение привлекалось более 300 военнослужащих и около 50 единиц специальной техники.