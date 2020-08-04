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04.08.2020 (12:03)

На Кубани экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» уничтожили колонну бронетехники условного противника на марше

На Кубани экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетно-бомбовый удар по динамическим мишеням, имитирующим боевой порядок колонны бронетехники условного противника в движении.

Летчики поразили при помощи неуправляемых авиационных ракет и бомбового вооружения колонну военной техники и командный пункт условного противника.

При выполнении боевых стрельб экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразили свыше 20 различных целей. При этом было израсходовано более 50 ракет и около 1 тыс. снарядов к авиационной пушке.

Выполнение задачи было осложнено тем, что летчики действовали на предельно малой высоте с учетом рельефа местности.

В общей сложности в боевых стрельбах было задействовано более 10 экипажей армейской авиации ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Вертолеты , Южный военный округ
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