04.08.2020 (12:00)

В Ставрополе на военно-техническом форуме «Армия-2020» продемонстрируют тактику действий групп спецназа ЮВО на основе сирийского опыта

На базе филиала парка «Патриот» и мультимедийного интерактивного музея «Россия – моя история» в Ставрополе с 27 по 29 августа пройдет военно-технический форум «Армия-2020» с показом боевых возможностей современного вооружения и военной техники Южного военного округа (ЮВО).

Для статичного и динамического показа будет задействовано более 30 единиц военной техники. Дополнительно с уже имеющейся техникой в парке «Патриот» будут представлены ГАЗ-2330-14 «Тигр», «Рысь», БТР-82АМ, БМ-21 «Град», расчет ПЗРК «Игла», тренажер для выполнения стрельбы 1У40, прицельный станок ПС-51, тренажер 1У37, миноискатели «Коршун», ИМПС, ИМП-2 с кошкой, учебные мины противотанковые и противопехотные, комплект средств разведки и разминирования КР-Е, САУ 2С9 «Нона», БМД-2, Р-149БМ (на базе БТР-80), РЭМ-КЛ и стрелковое оружие, имеющееся на вооружении.

На специализированной площадке для посетителей будет организована демонстрация боевых возможностей бронеавтомобиля «Тигр» и БТР-82АМ. Экипажи боевых машин продемонстрируют скоростное маневрирование БТР-82АМ в условиях боя в городе, действие группы спецназа на ГАЗ-2330-14 «Тигр» по охране первых лиц, эвакуация разведывательной группы на боевой технике из района выполнения задачи с применением БТР-82АМ и «Тигр».

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также на российской военной базе в Армении.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти, повышение престижа военной службы и патриотическое воспитание молодежи.

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