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04.08.2020 (11:00)

В Кабардино-Балкарии состоится торжественное закрытие всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

Сегодня в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров всеармейского этапа конкурса среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо-2020».

По итогам 15 спецзаданий победила команда Воздушно-десантных войск, набравшая 13457 баллов. Военнослужащие горного подразделения Восточного военного округа были вторыми (12326 баллов), «бронза» – у команды Южного военного округа (12197 баллов).

При прохождении «кольца» выполнялись различные упражнения, в том числе десантирование с парашютом, преодоление скальных и ледовых участков, марш-бросок, транспортировка пострадавшего – в общей сложности 15 задач, самой сложной из которых является скоростное восхождение на Эльбрус.

Конкурс АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо» проходил с 21 июля по 4 августа в Приэльбрусье с участием команд от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Национальной гвардии Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ
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