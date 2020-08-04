04.08.2020 (11:37)

Учение специалистов радиоэлектронной борьбы ЦВО началось в четырех регионах России

Специальное учение войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) стартовало на полигонах в Кемеровской, Свердловской, Оренбургской областях, а также в Алтайском крае. Учение продлится до 6 августа.

В ходе практических эпизодов подразделения РЭБ отработают задачи прикрытия и защиты статичных и подвижных объектов, ведение радиоэлектронной разведки, постановку управляемых и неуправляемых помех. Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления «Инфауна», действующие в составе колонн войск, совершающих марш, защитят бронетехнику и личный состав от радиоуправляемых мин и фугасов условного противника на маршруте движения. Также в ходе учения будет отработано противодействие разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам условного противника с использованием комплексов «Поле-21», «Силок» и «Житель». Подразделениям РЭБ будут действовать как в составе самостоятельной группировки, так и в боевых порядках мотострелковых, разведывательных и танковых подразделений, обеспечивая проходы по заминированным участкам и скрывая бронетехнику от систем наведения воздушного оружия.

Также к маневрам в радиоэлектронном пространстве привлечены военнослужащие подразделений РЭБ российской военной базы в Таджикистане, отрабатывающие практические эпизоды на горном полигоне Ляур.

Всего к учению привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц военной и специальной техники.

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