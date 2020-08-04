04.08.2020 (11:28)

На полигонах соединений армейского корпуса и морской пехоты Северного флота начались полевые сборы с артиллеристами

На полигонах соединений армейского корпуса и морской пехоты Северного флота в Мурманской области начались лагерные сборы артиллеристов.

В мероприятии задействовано свыше тысячи военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и «Акация», минометы и комплексы противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Сборы будут проходить в течение месяца под руководством начальников артиллерии мотострелковых соединений и бригады морской пехоты.

В ходе сборов военнослужащие совершенствуют полевую выучку в условиях Крайнего Севера и Арктики, отрабатывают тактику ведения боевых действий. С ними проводятся занятия по тактической, специальной и технической подготовке, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем артиллерии.

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