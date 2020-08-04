04.08.2020 (11:10)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, обозначенных в тематической повестке дня, Министр обороны напомнил, что до начала нового учебного года остаётся меньше месяца.

«Приёмная кампания в довузовские и высшие военно-учебные заведения подходит к завершению. В этом году она впервые проводилась в дистанционном формате. Около 10 тыс. ребят, поступавших в президентские кадетские, нахимовское и суворовские училища, сдавали вступительные экзамены по видеоконференцсвязи», — сообщил Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что полученный опыт удалённого тестирования и разработанное программное обеспечение в дальнейшем будем использоваться для контрольных срезов знаний без посещения образовательных организаций.

Набор в военные вузы проводился специальными выездными группами, которые были направлены практически во все регионы страны. Профессиональный отбор прошли свыше 40 тыс. юношей и девушек.

«Подготовка инфраструктуры образовательных организаций к 1 сентября находится на заключительном этапе. Завершается обустройство Тверского и Северо-Кавказского суворовских военных училищ на новых фондах, строительство филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Их аудитории оборудуются по последнему слову техники, а места для проживания, отдыха и занятий спортом будут максимально комфортны и функциональны», — добавил глава военного ведомства.

В этом учебном году впервые во всех довузовских учебных заведениях Министерства обороны откроются школы по предметным областям, а слушатели и курсанты получат возможность обучаться по смежным военным специальностям и специализациям.

«Обращаю внимание всех должностных лиц на то, что учебный процесс должен быть организован с учётом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Переходя к тематической части селекторного совещания, Министр обороны предложил обсудить, как публичное акционерное общество «Туполев» выполняет обязательства по созданию в интересах военного ведомства модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ. В частности, процесс изготовления опытного образца самолёта и начале его предварительных и государственных испытаний.

«Отмечу, что на модернизированном ракетоносце будут существенно обновлены бортовое оборудование, силовая установка и состав вооружения. Это позволит повысить боевую эффективность самолёта и продлить сроки его эксплуатации», — сообщил Сергей Шойгу.

Следующим вопросом повестки селекторного совещания стало соблюдение требований безопасности полётов авиации в первом полугодии с учётом повышения их интенсивности, а также новизны и сложности решаемых задач.

Как заявил глава военного ведомства, Воздушно-космические силы проделали большую работу по переброске личного состава и материальных средств для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Военно-транспортные самолёты совершили более 130 гуманитарных рейсов в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Китай, Соединённые Штаты Америки и Армению. Успешно эвакуировали российских граждан из Китайской Народной Республики.

Кроме того, с целью демонстрации военного присутствия морская авиация выполнила полёты над акваториями Атлантического и Тихого океанов на значительном удалении от аэродромов постоянного базирования.

«Военные лётчики обеспечили воздушную часть парада в честь 75-летия Великой Победы в Москве и ещё 35 городах России, а также Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне, с соблюдением всех установленных норм безопасности полётов», — подчеркнул Министр обороны, напомнив, что выполнение данных требований имеет первостепенное значение для решения текущих задач боевой подготовки.

В этих целях, добавил Сергей Шойгу, войска пополняются новой и модернизированной авиационной техникой. Ведётся постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, что позволяет поддерживать их исправность на должном уровне.

«При этом нас несколько беспокоит так называемый человеческий фактор, который является одной из причин авиационных происшествий. Вот почему сегодня для профилактики аварийности большое внимание мы уделяем совершенствованию подготовки квалифицированных кадров и усилению контроля за организацией лётной работы», — заявил глава военного ведомства.

В завершение тематической части селекторного совещания был рассмотрен ход подготовки VI Армейских международных игр, которые пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом «АРМИЯ».

Министр обороны напомнил, что с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств более 160 команд из 30 стран продемонстрируют свою боевую выучку.

На играх будут работать «Клуб болельщиков», культурно-исторические модули, проходить тематические фестивали и мастер-классы.

Гости и участники смогут посетить Главный храм Вооружённых Сил, историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» и музей под открытым небом «Поле Победы».

«Особо подчеркну, что во время соревнований будут созданы необходимые условия для профилактики коронавирусной инфекции. Все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное тестирование. Предусмотрены регулярная дезинфекция мест проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей», — сообщил глава военного ведомства, предложив обсудить, что ещё нужно сделать, чтобы Игры прошли на традиционно высоком уровне.

«Прежде чем перейти к заслушиванию докладов, хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения. Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%», — заявил Министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что надбавка затронет более 45 тыс. военнослужащих. В среднем её размер составит 23 тыс. рублей в месяц.

«Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом», — дал указание глава военного ведомства.

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