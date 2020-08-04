04.08.2020 (10:30)
В авиационном полку Дальней авиации ВКС в Амурской области прошла тренировка с подразделениями охраны и обороны
В авиационном полку Дальней авиации Воздушно-космических сил ВКС России в Амурской области прошло учебно-практическое занятие с подразделениями авиационного полка по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.
В ходе мероприятия были отработаны элементы охраны и обороны авиационной техники, оповещения, смены мест дислокации, а также меры предотвращения захвата условным противником техники для использования в своих целях.
Тренировка проводилась на территории аэродрома авиационного полка и на административной зоне гарнизона Украинка.
Занятия такого характера проходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слаженно действовать в различных условиях обстановки и вовремя реагировать на различные нештатные ситуации.
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