04.08.2020 (10:30)

В авиационном полку Дальней авиации ВКС в Амурской области прошла тренировка с подразделениями охраны и обороны

В авиационном полку Дальней авиации Воздушно-космических сил ВКС России в Амурской области прошло учебно-практическое занятие с подразделениями авиационного полка по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.

В ходе мероприятия были отработаны элементы охраны и обороны авиационной техники, оповещения, смены мест дислокации, а также меры предотвращения захвата условным противником техники для использования в своих целях.

Тренировка проводилась на территории аэродрома авиационного полка и на административной зоне гарнизона Украинка.

Занятия такого характера проходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слаженно действовать в различных условиях обстановки и вовремя реагировать на различные нештатные ситуации.

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