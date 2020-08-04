04.08.2020 (10:20)

Расчет беспилотника ВВО приступил к поискам пропавшего самолета Ан-2

Расчет беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «Орлан-10» воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, прибыл в населенный пункт Черемхово (Иркутская область) и приступил к поиску пропавшего самолета Ан-2. Мониторинговый полет осуществляется в 60 километрах юго-западнее Усолья-Сибирского (Иркутская область).

Полеты БпЛА по поиску самолета Ан-2 будут ежедневно, длительностью не менее 10 часов. Маршрут полета планируется ежедневно уточнять совместно с представителями регионального координационного центра и сотрудниками МЧС.

Многофункциональные БпЛА «Орлан-10» оснащены оборудованием, которое позволяет вести поиск в ночное время. Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 км, максимальная продолжительность полета до 10 часов.

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