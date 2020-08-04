04.08.2020 (09:15)

Подразделения РХБЗ армейского корпуса Черноморского флота проводят учения в рамках полевого выхода

Личный состав подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) начал проведение комплекса специальных учений в рамках начавшегося полевого выхода.

Мероприятия боевой подготовки проходят на межвидовом полигоне «Опук», расположенном на Крымском полуострове в соответствии с ранее утверждённым планом.

С военнослужащими проводятся тактико-специальные занятия по ведению радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.

Также военнослужащие отрабатывают слаженность действий в составе подразделений при выполнении установленных нормативов по боевому применению штатного вооружения и специальной техники.

Помимо этого в ходе учений будут выполнены учебно-боевые задачи по совершенствованию практических навыков командного состава в организации индивидуальной подготовки военнослужащих.

Всего в полевом выходе задействовано более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц военной и специальной техники.

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