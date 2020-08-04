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04.08.2020 (07:41)

В Россию прибыл эшелон с военной техникой из Китая для участия в Танковом биатлоне

На железнодорожную станцию Забайкальск в Забайкальском крае, прибыл воинский эшелон с техникой Национально-освободительной армии Китая (НОАК) для участия в международном конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020.

В составе эшелона — платформы с танками «Type 96», специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами. 

Этим же эшелоном прибыла передовая группа, в том числе  механики-водители танков, инженерно-технический  команды НОАК, принимающей участие в Танковом биатлоне.

По прибытию, командованием общевойскового объединения  Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, была организована торжественная встреча военнослужащих НОАК традиционным хлебом-солью. Возглавил встречу заместитель командующего объединением – генерал-майор Валерий Шарагов.  

Кроме того, личный состав команды Национально-освободительной армии Китая был обследован на наличие  новой короновирусной инфекции - COVID-19.

Медицинский осмотр и  тесты были проведены  военнослужащими – специалистами медицинской службы Восточного военного округа. Работы были проведены сразу по прибытию, в изолирующих медицинских костюмах и масках, при соблюдении всех санитарных правил и норм. По итогам обследования заболевших военнослужащих не выявлено, жалоб на состояние здоровья не поступало.  

В  составе воинского эшелона в Россию прибыла команда из 27 военнослужащих, а также 18 единиц бронированной и колесной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
АрМИ , Танковый биатлон , Восточный военный округ
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