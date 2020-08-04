04.08.2020 (07:36)

Первый воинский эшелон с подразделениями мотострелкового соединения ВВО прибыл на станцию разгрузки после участия в крупных учениях

Первый воинский эшелон мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, прибыл на станцию разгрузки после завершения масштабного тактического учения на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

Военнослужащие осуществили разгрузку боевой техники, после чего своим ходом совершили марш в пункт постоянной дислокации. Общая протяженность маршрута от полигона до пункта постоянной дислокации составляет более одной тысячи километров.

Напомним, что в ходе учения два мотострелковых соединения противостояли друг другу, отрабатывая различные тактические элементы современного боя.

В рамках розыгрыша практических действий, экипажи танков и боевых машин пехоты осуществили форсирование реки Онон шириной более 100 м десантным и мостовым способами.

Артиллерийская группировка войск, огнем ствольной и реактивной артиллерии, в том числе дальнобойных систем залпового огня «Ураган» уничтожила крупные резервы условного противника.

Помимо этого, в ходе ночного оборонительного боя, массированным огнем было уничтожено до 1 тысячи различных целей.

Всего в учении от общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, приняло участие около трех тысяч военнослужащих и более 800 единиц вооружения, боевой и специальной техники.

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