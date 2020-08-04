Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.08.2020 (07:31)

В Дальневосточном ВОКУ разработана уникальная система подготовки курсантов с использованием опыта подразделений спецназа

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище разработана уникальная система подготовки курсантов по армейской тактической стрельбе в составе подразделений. В её основе взяты лучшие практики подготовки бойцов подразделений специального назначения страны. Ранее выполнение упражнений осуществлялось в рамках одиночной подготовки военнослужащих.

Для подготовки курсантов используется специально созданная полоса, на которой смоделировано множество типовых ситуаций скоротечного боя. Новшеством стало применение подвижных мишеней различного класса сложности, в том числе имитирующих воздушные малоразмерные дроны и автомобили «террористов-смертников» условно начиненные взрывчаткой. Стрельба выполняется в движении из неудобных положений, с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей, а также из других всевозможных неудобных положений. Прохождение полосы проходит в ограниченное время с указанным лимитом боеприпасов.

Одной из особенностей подготовки курсантов является прохождение полосы армейской тактической стрельбы на высоком пульсе. Перед стрельбой курсанты в составе подразделения совершают марш-броски, а также выполняют другие задачи с повышенной стрессовой нагрузкой.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Ракетчики ВВО из Бурятии стали призерами всеармейского конкурса «Специальный маршрут»
Современные гаубицы «МСТА-С» и РСЗО «Град» ВВО уничтожили колонны техники условного противника по целеуказанию от БПЛА
В соединение связи Амурского общевойскового объединения ВВО поступила партия новейшей техники связи
Более 600 военнослужащих ВВО учатся преодолевать водные преграды на бронетехнике в Республике Бурятия

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false