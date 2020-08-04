04.08.2020 (07:27)

Ракетчики ВВО из Бурятии стали призерами всеармейского конкурса «Специальный маршрут»

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в напряженной борьбе заняли второе место на всеармейском конкурсе «Специальный маршрут». Состязание проводилось среди формирований видов и родов войск, выполняющих схожие задачи по доставке военных грузов.

Конкурс состоял из этапов «транспортный манёвр», «огневой биатлон» и «контрольный рубеж».

На первом этапе расчёты преодолели сложную трассу, которая включала в себя преодоление рвов, холмов и каменистых участков.

На втором этапе военнослужащие показали мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также аккуратно при помощи крана выполнили погрузку макета ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. В то время другая часть команды на поле для стрельбы вела огневое прикрытие погрузки.

Третий этап стартовал сразу после погрузки. Сводный расчёт вместе с боеприпасами отправился преодолевать трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности, где подвергся огневому и химическому воздействию со стороны условного противника. Завершала маршрут погрузка боеприпасов на борт вертолёта без помощи крана.

Напомним, что команда от ракетного соединения ВВО из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.

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