04.08.2020 (07:27)
Ракетчики ВВО из Бурятии стали призерами всеармейского конкурса «Специальный маршрут»
Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в напряженной борьбе заняли второе место на всеармейском конкурсе «Специальный маршрут». Состязание проводилось среди формирований видов и родов войск, выполняющих схожие задачи по доставке военных грузов.
Конкурс состоял из этапов «транспортный манёвр», «огневой биатлон» и «контрольный рубеж».
На первом этапе расчёты преодолели сложную трассу, которая включала в себя преодоление рвов, холмов и каменистых участков.
На втором этапе военнослужащие показали мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также аккуратно при помощи крана выполнили погрузку макета ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. В то время другая часть команды на поле для стрельбы вела огневое прикрытие погрузки.
Третий этап стартовал сразу после погрузки. Сводный расчёт вместе с боеприпасами отправился преодолевать трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности, где подвергся огневому и химическому воздействию со стороны условного противника. Завершала маршрут погрузка боеприпасов на борт вертолёта без помощи крана.
Напомним, что команда от ракетного соединения ВВО из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.