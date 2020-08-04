04.08.2020 (07:22)

Современные гаубицы «МСТА-С» и РСЗО «Град» ВВО уничтожили колонны техники условного противника по целеуказанию от БПЛА

Военнослужащие артиллерийских подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили колонны техники условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и 152-мм гаубиц «Мста-С» на полигонах Дальнего Востока.

По замыслу учений, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Тахион» обнаружили механизированные колонны условного противника и передали разведданные на командные пункты. Для их уничтожения были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Мста-С». Расчеты РСЗО «Град» завершили уничтожение резервов «противника».

Стрельбы, которые выполнялись, как в составе батарей, так и одиночными расчетами, проходили в рамках тактического учения с мотострелковыми соединениями ВВО.

Кроме того, артиллеристы оборудовали и замаскировали позиции, организовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

В стрельбе приняло участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц техники.

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