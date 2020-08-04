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04.08.2020 (07:18)

В соединение связи Амурского общевойскового объединения ВВО поступила партия новейшей техники связи

В соединение связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Амурской области, поступила первая партия новых образцов техники связи.

Аппаратные фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) П-390М3  предназначены для доставки специальных почтовых отправлений и малогабаритных грузов в места дислокации подразделений и воинских частей. Благодаря высоким ходовым качествам автомобиля ГАЗ-27057, доставка почты может осуществляться в труднодоступные районы с грунтовыми дорогами.

Машина ФПС оборудована новейшей техникой, такой как аппаратура позиционирования «ГРОТ-В», позволяющая работать, как в системе GPS, так и в системе ГЛОНАСС. Радиостанция «Акведук» позволяет вести радиопереговоры на расстояние до 25 километров в закрытом режиме маскировки речи, с использованием встроенных средств криптографической защиты. Эргономичный салон и система климатконтроля создают для экипажа машины гораздо более комфортные условия для работы в сравнении с техникой предыдущего поколения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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