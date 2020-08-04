04.08.2020 (07:14)

Подразделения РХБ защиты на Камчатке получили новейшие специализированные машины для постановки аэрозольных завес

На Камчатку, в подразделение РХБ защиты Войск и сил на Северо-востоке России, поступили новейшие специализированные машины ТДА-3, предназначенные для постановки аэрозольных завес, защищающих важные объекты, технику и людей от систем разведки и высокоточного оружия в пунктах базирования.

Специальное оборудование смонтировано на базе автомобиля повышенной проходимости «Камаз». ТДА-3 обладают возможностями по постановке завесы не только по горизонту, но и приподнятых завес, которые обеспечивают маскировку мостов и крупногабаритных объектов.

Новые технические средства способны осуществлять дезинфекцию участков местности, зданий и сооружений, дезактивацию и дегазацию наружных поверхностей техники путем распыления растворов для специальной обработки.

Для эксплуатации специализированных машин ТДА-3 сформированы расчеты, прошедшие подготовку в учебном центре РХБЗ МО РФ. В ближайшее время на полигоне «Радыгино» спланировано проведение тактико-специального занятия военнослужащих подразделения РХБ защиты ОКВС с привлечением новой техники.

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