04.08.2020 (07:10)
Более 600 военнослужащих ВВО учатся преодолевать водные преграды на бронетехнике в Республике Бурятия
Более 600 военнослужащих соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, в ходе тактико-специальных занятий, отрабатывают преодоление водных преград в Республике Бурятия.
На вододроме полигона «Сосновый Бор» экипажи легкобронированных тягачей МТЛБ и БМП-2 преодолевают водную преграду протяжённостью до 100 м и глубиной около 5 м. Ранее с военнослужащими прошли занятия по легководолазной подготовке. Также спасательные подразделения потренируются в эвакуации условно тонущего тягача.
Экипажи МТЛБ осуществляют преодоление водной преграды как одиночно, так и в составе мотострелкового батальона, выполнив захват и оборону плацдарма на другом берегу.
В свою очередь военнослужащие ремонтных подразделений отработают задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.
Стоит отметить, что преодоление водной преграды является одним из сложнейших упражнений в курсе подготовки экипажей боевых машин, требующих тщательной подготовки и максимального внимания от каждого военнослужащего.