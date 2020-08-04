04.08.2020 (06:57)

Атомные подводные крейсеры ТОФ провели подводную торпедную дуэль у побережья Камчатки

В соответствии с планом боевой подготовки экипажи двух атомных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 разыграли у побережья Камчатки дуэльную ситуацию, в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку условного противника при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

РПКСН «Александр Невский» осуществил поиск «неприятельской» подлодки, роль которой была возложена на подводный крейсер «Владимир Мономах». Атомоход скрытно вошел в зону проведения учения, занял выгодную для стрельбы позицию и торпедой условно атаковал «неприятельскую» субмарину. Затем, уходя от ответной атаки, подводный крейсер провёл послезалповое маневрирование.

РПКСН «Владимир Мономах», маневрируя, также уклонился от «торпеды» и выполнил условную контратаку ПЛ.

Условия дуэльной ситуации моделировалась таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин в подводном поединке.

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