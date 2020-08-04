04.08.2020 (06:53)

На Сахалине стартовало специальное учение с подразделениями военной полиции Восточного военного округа

Специальное учение подразделений военной полиции Восточного военного округа стартовало на Сахалине.

В ходе учения подразделения военной полиции Сахалинского гарнизона были подняты по учебной тревоге и выдвинулись к местам дислокации воинских частей с целью охраны и обороны военных объектов.

На практическом этапе учения военные полицейские совместно с органами военной автоинспекции и ГИБДД области, отработают вопросы блокирования

и обезвреживания условных террористов, попытавшихся скрыться с территории военного объекта на захваченном транспорте.

Также будут отработаны вопросы организации межведомственного взаимодействия при выполнении совместных задач с подразделениями Росгвардии.

Учение проводиться с целью поддержания боеготовности подразделений военной полиции, наработки практики в вопросах обеспечения безопасности на военных объектах, а также поддержания навыков владения огнестрельным, травматическим оружием и другими спецсредствами, состоящими на вооружении подразделений военной полиции Сахалинского гарнизона.

В учении приняли участие более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.

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