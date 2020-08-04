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04.08.2020 (06:43)

Военные инженеры ВВО завершают демонтаж списанных зданий Приморье

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие инженерно-саперного полка в рамках мероприятий по сносу и обрушению ветхих и списанных зданий демонтировали взрывным и механическим способом 13 объектов бывшей военной инфраструктуры.

Военные инженеры завершили весь объем работ по сносу ветхих зданий запланированный в с. Новосысоевка и пгт. Сибирцево. Теперь им предстоит выполнить подобные задачи на территории нежилых военных городков, дислоцируемых в  Уссурийске Приморского края.

Работы ведутся, как взрывным способом, так и механическим с использованием тяжёлой инженерной техники. Военнослужащие осуществляют замеры периметра каждого здания, производят расчет необходимого количества взрывчатых веществ, выполнят закладки вещества и прокладку детонирующих шнуров.

В рамках проведения тактико-специальной подготовки проводятся занятия по взрывному делу. Военнослужащие инженерно-саперного батальона обрушают аварийные, списанные здания, которые представляют серьезную угрозу местному населению.

В общей сложности планируется демонтаж еще 4 объектов бывшей военной инфраструктуры.  Мероприятия по сносу зданий будут завершены в  сентябре 2020 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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