04.08.2020 (09:00)

В Кабардино-Балкарии состоится торжественное награждение победителей Всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо»

Сегодня в Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Министерства обороны Российской Федерации состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров Всеармейского этапа конкурса горных подразделений - «Эльбрусское кольцо».

По итогам 15 спецзаданий победу одержала команда Воздушно-десантных войск, набравшая 13 457 баллов.

Подразделение ВДВ показало лучший результат при выполнении специальных задач таких, как индивидуальное лазание на скалодроме, лазание в связках на искусственном скальном рельефе, наведение навесной и параллельной переправы через горную реку, десантирование с совершением марш-броска, транспортировка пострадавшего, совершение марша с Приюта-11 до скал Пастухова и скоростное восхождение с поляны Азау к вершине.

Военнослужащие горного подразделения Восточного военного округа были вторыми - 12 326 баллов, а «бронза» – у команды Южного военного округа, в их копилке - 12 197 баллов.

При прохождении соревнований командами выполнялись различные упражнения, в том числе такие, как десантирование с парашютом, преодоление скальных и ледовых участков, марш-бросок, транспортировка пострадавшего, самым сложным из которых стало скоростное восхождение на вершину.

В ходе основного этапа соревнований военнослужащие совершили 105-километровый марш вокруг вулкана, а часть заданий выполняли на высоте более 3 500 м.

За 6 суток марша горные стрелки преодолели 7 перевалов, 6 ледников, 5 горных рек, а также 2 ледовых плато.

В состав каждой команды входили 12 человек, из них: офицер - командир группы, а остальные – военнослужащие по контракту. Их повсеместно сопровождал один из членов судейской бригады, оценивал их результаты, не вмешиваясь в действия команды.

Всеармейский этап «Эльбрусского кольца» проходил с 21 июля по 4 августа 2020 г. в Приэльбрусье с участием команд всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Победители - команда ВДВ представят ВС РФ на международном этапе «Эльбрусского кольца» в Терсколе в рамках Армейских международных игр-2020, проведение которых запланировано с 23 августа по 5 сентября 2020 г.

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г.

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