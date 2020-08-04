04.08.2020 (07:30)

Горные подразделения выполнили финальные задания Всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» с совершением марш-броска на вершину вулкана Эльбрус

В рамках Всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо» горные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации и Росгвардии выполнили последние, финальные специальные задания с совершением марш-броска на вершину вулкана Эльбрус.

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского показала лучшее время при совершении марш-броска от «Поляны Азау» (высота 2 340 м) до «Приюта 11» (высота 4 130 м).

На старте вперед вырвалась команда Воздушно-десантных войск. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища сначала сократили отставание, а затем и обошли соперников. Результат победителей марш-броска – 2 ч 41 мин 59 с.

Команды Южного военного округа и ВДВ пришли следом с результатом 2 ч 48 мин 47 с, а горное подразделение Западного военного округа - с результатом 2 ч 59 мин 21 с показало четвертый результат.

После марш-броска команды в 03:00 по московскому времени вышли из базового лагеря, который они разбили на «Приюте 11», на штурм Эльбруса. Погода не позволила подняться на самую высокую точку Европы. Команды совершили марш до скал Пастухова (высота 4 700 м).

Первой в этом специальном задании была команда ВДВ, с результатом 54 мин 30 с. На втором месте - Южный военный округ – 1 ч 41 с. Третий результат показала команда Западного военного округа, которая поднялась за 1 ч 7 мин 50 с.

Также отдельно от каждой команды два военнослужащих буквально забежали на скалы Пастухова от поляны Азау и тем самым выполнили пятнадцатую специальную задачу. «Скоростной забег по маршруту поляна Азау – гора Эльбрус» - финальное спецзадание конкурса, которое включено в программу соревнований в этом году.

Лучший результат в выполнении финальной специальной задачи показала команда ВДВ. Десантники-альпинисты преодолели маршрут за 2 ч 4 мин 30 с. Военнослужащие Западного военного округа совершили скоростной забег и показали второй результат. Один военнослужащий команды ЗВО преодолел маршрут за 2 ч 14 мин 4 с, а второй - за 2 ч 22 мин 5 с. Команда Южного военного округа показала третий результат со счетом в 900 баллов. Их спортсмены совершили подъем за 2 ч 26 мин и 2 ч 11 мин 20 с.

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г.

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