04.08.2020 (00:00)

Главком ВМФ России оценил как успешный первый этап начавшегося на Балтике военно-морского учения «Океанский щит-2020»

В рамках учения «Океанский щит – 2020», которые проходят в акватории Балтийского моря под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, боевые корабли ВМФ России успешно отработали задачу высадки морского десанта на необорудованное побережье в районе полигона Балтийского флота «Хмелёвка». Главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов лично проверил организацию управления действиями сил флотов по высадке морского десанта и оценил первый этап учений «Океанский щит», как успешный.

К действиям по высадке десанта был привлечен отряд больших и малых десантных кораблей и катеров, отряд кораблей огневой поддержки, морская пехота и морская авиация. В высадке участвовали порядка двух тысяч военнослужащих, было привлечено более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 18 самолетов и вертолетов морской авиации, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений. Минно-тральные группы Балтийского флота осуществили проводку десантных кораблей за тралами в ходе отработки действий по противоминному обеспечению. На побережье полигона с поисково-спасательных вертолетов Ка-27 ПС были высажены группы разграждения инженерных подразделений. Обеспечив противоминные проходы, они дали возможность боевой технике морской пехоты пройти с моря.

Военнослужащие десантно-штурмового батальона морской пехоты высаживались с больших десантных кораблей "Минск", "Королев", "Калининград", малого десантного корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков", а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа "Дюгонь". В ходе эпизода по высадке на берег сошли более 25 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом при поддержке корабельной ударной группы и морской авиации. Противодесантная оборона условного противника была успешно подавлена с моря.

Ранее, в ходе учения корабли выполнили комплекс задач противоминного обеспечения с привлечением групп минно-тральных кораблей, организации противолодочной обороны, противовоздушной и противодиверсионной обороны в составе тактических групп и корабельных ударных групп при развертывании в назначенные районы акватории Балтийского моря, а также отработали вопросы совместного маневрирования в ордере в дневное и ночное время, обмена сигналами и вопросы организации связи.

В оперативных учениях, которые проводятся под руководством главнокомандующего ВМФ Адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря, привлекается более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, противовоздушной обороны и морской пехоты.

Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.

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