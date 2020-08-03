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03.08.2020 (21:06)

Новосибирскому ракетному соединению переданы 10 картин и 14 репродукций Народного художника РФ Вениамина Чебанова

Во время экскурсии для офицеров по выставочным залам «Сибирской мемориальной картинной галерее «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов», которая расположена в знаменитом Стоквартирном доме, Новосибирским ракетчикам были переданы 10 картин и 14 репродукций Народного художника Российской Федерации Вениамина Чебанова.

Возведенный в 1937 году по проекту Андрея Крячкова дом официально признан мировым архитектурным шедевром и является одним из главных символов города Новосибирска.

В уютных и светлых залах галереи расположена выставка картин Народного художника России Вениамина Карповича Чебанова. «Жемчужиной» всей выставочной экспозиции можно назвать картину-диораму (2,7х10 м), которая посвящена боевой схватке Сибирской добровольческой дивизии с немецко-фашистскими захватчиками на Ржевско-Вяземском плацдарме.

Сейчас Вениамин Карпович – единственный художник-баталист участник Великой Отечественной войны в Новосибирском отделении Союза художников России.

28 августа Вениамину Карповичу исполняется 95 лет, к этой знаменательной дате спланировано множество совместных мероприятий. В 1995 году Чебанову было присвоено звание заслуженного художника России.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
Ракетные войска
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