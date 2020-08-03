03.08.2020 (20:11)

Новороссийские десантники поздравили ветерана Великой Отечественной войны и ВДВ с 90-летним юбилеем войск

В день 90-й годовщины со дня образования Возудшно-десантных войск, десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения поздравили ветерана Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск Мартыненко Василия Панкратовича со знаменательной датой.

От лица командования гвардейского десантно-штурмового горного соединения, в торжественной обстановке, ветерану были вручены подарки и памятная юбилейная медаль «90 лет Воздушно-десантным войскам».

Василий Панкратович очень тепло встретил десантников и был очень рад такому событию.

Свою службу Мартыненко Василий Панкратович начинал в 322 гвардейском парашютно-десантном полку, на базе которого была сформировано гвардейское воздушно-десантное соединение, которое в настоящее время является десантно-штурмовым (горным) и дислоцируется в г. Новороссийске Краснодарского края. Служил снайпером, дважды был ранен и награжден государственными наградами.

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