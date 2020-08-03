03.08.2020 (20:00)

В рамках военно-морских учений «Океанский щит-2020» в Калининградской области на полигоне «Хмелевка» проведено учение разнородной группировки сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье

В общей сложности, в учениях было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, 18 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка 2 тыс. военнослужащих.

В ходе высадки минно-тральные группы Балтийского флота выполнили задачу проводки кораблей сил высадки морского десанта за тралами в рамках тренировки по противоминному обеспечению.

Затем на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27ПС высажены группы разграждения инженерных подразделений, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королёв», «Минск», «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».

При огневой поддержке корабельной ударной группы флота, на берег более 25 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты Балтийского флота.

На побережье флотского полигона подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.

Накануне вечером боевые корабли Балтийского флота в морских полигонах выполнили комплекс учебно-боевых задач, в том числе задачи по ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороне. В морских полигонах Балтийского флота экипажи кораблей объединения флота выполнили элементы курсовых задач, провели артиллерийские стрельбы различной сложности по воздушным и морским мишеням. В обеспечении учебно-боевых задач были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации флота.

В ночное время силы Балтийского флота произвели пополнение запасов от судов обеспечения в море до установленных норм, а также отработали ряд тренировок по организации связи визуальными и техническими средствами.

СПРАВОЧНО:

Военно-морские учения «Океанский щит-2020» начались под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Традиционно после Главного военно-морского парада в Финском заливе и Балтийском море проводятся учения «Океанский щит-2020» с силами, участвующими в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте и группировкой Балтийского флота для проверки их фактической подготовленности к решению задач по предназначению.

В учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

На первом этапе учения боевые корабли выполнили выход из пунктов базирования, отработав задачи противоминного обеспечения с привлечением групп минно-тральных кораблей, после чего осуществили развертывание в назначенные районы Балтийского моря. В настоящее время силы отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника, поражения его корабельных сил, поиска н уничтожения подводных лодок, высадки тактических десантов. В ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы.

Завершатся учения переходом сил к местам постоянного базирования на Балтике, а также на Северный, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.

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