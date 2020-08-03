03.08.2020 (19:50)

Более 3 тыс.военнослужащих общевойсковой армии ЗВО примут участие в двусторонних командно-штабных учениях

Более 3 тыс.военнослужащих гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа будут проверены в ходе двусторонних командно-штабных учений под руководством командующего армией генерал-лейтенанта Андрея Иванаева.

В ходе проверки действий подразделений армии военнослужащие отработают задачи приведения в высшую степень боевой готовности, выход органов военного управления и ряда подразделений маршем в назначенные районы, где будут развернуты полевые пункты управления и узлы связи.

В течение недели с органами управления соединений Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий будут отработаны задачи управления частями и подразделениями в звене армия-дивизия-полк в условиях динамично меняющейся обстановки, вопросы организации отражения наступления условного противника и перехода в контрнаступление.

Всего к тактическим учениям будет привлечено более 800 ед. вооружения, специальной и военной техники на военных полигонах в Воронежской, Московской, Брянской, Белгородской, Смоленской и Курской областях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице