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03.08.2020 (19:50)

Более 3 тыс.военнослужащих общевойсковой армии ЗВО примут участие в двусторонних командно-штабных учениях

Более 3 тыс.военнослужащих гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа будут проверены в ходе двусторонних командно-штабных учений под руководством командующего армией генерал-лейтенанта Андрея Иванаева.

В ходе проверки действий подразделений армии военнослужащие отработают задачи приведения в высшую степень боевой готовности, выход органов военного управления и ряда подразделений маршем в назначенные районы, где будут развернуты полевые пункты управления и узлы связи.

В течение недели с органами управления соединений Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий будут отработаны задачи управления частями и подразделениями в звене армия-дивизия-полк в условиях динамично меняющейся обстановки, вопросы организации отражения наступления условного противника и перехода в контрнаступление.

Всего к тактическим учениям будет привлечено более 800 ед. вооружения, специальной и военной техники на военных полигонах в Воронежской, Московской, Брянской, Белгородской, Смоленской и Курской областях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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