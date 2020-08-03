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03.08.2020 (19:44)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начался полевой выход мотострелкового батальона

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался полевой выход мотострелкового батальона.

На начальном этапе полевого выхода около 350 военнослужащих совершили марш протяжённостью 40 километров на более 30 единицах бронетанковой и автомобильной технике в указанный район, где развернули полевой лагерь.

По прибытии личного состава в район сосредоточения военнослужащие оборудовали окопы и парк боевых машин, столовую, медицинский пункт и прочие объекты, необходимые для обеспечения жизнедеятельности подразделения.

В рамках полевого выхода, с мотострелковым батальоном ОГРВ ПРРМ будут проведены тактико-строевые занятия в комплексе с занятиями по радиационной, химической и биологической защите, а также инженерной и технической подготовке и другим предметам обучения.

Полевой выход мотострелкового батальона проходит на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и продлится две недели.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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