03.08.2020 (19:44)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начался полевой выход мотострелкового батальона
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался полевой выход мотострелкового батальона.
На начальном этапе полевого выхода около 350 военнослужащих совершили марш протяжённостью 40 километров на более 30 единицах бронетанковой и автомобильной технике в указанный район, где развернули полевой лагерь.
По прибытии личного состава в район сосредоточения военнослужащие оборудовали окопы и парк боевых машин, столовую, медицинский пункт и прочие объекты, необходимые для обеспечения жизнедеятельности подразделения.
В рамках полевого выхода, с мотострелковым батальоном ОГРВ ПРРМ будут проведены тактико-строевые занятия в комплексе с занятиями по радиационной, химической и биологической защите, а также инженерной и технической подготовке и другим предметам обучения.
Полевой выход мотострелкового батальона проходит на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и продлится две недели.