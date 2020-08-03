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03.08.2020 (19:40)

С подразделением материального обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье начался полевой выход

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался полевой выход с военнослужащими роты материального обеспечения.

На начальном этапе полевого выхода около 30 военнослужащих роты материального обеспечения совершили марш протяженностью 20 километров на 20 единицах военной техники.

В ходе совершения марша в указанный район военнослужащие роты материального обеспечения отражали нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, действия которых отрабатывали разведчики ОГРВ ПРРМ.

По прибытии в указанный район военнослужащие развернулись в районе предназначения, провели организацию охраны и обороны, а также выполнили инженерное оборудование района развертывания.

Полевой выход носит плановый характер и продлится неделю в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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