03.08.2020 (17:48)

С разнородной группировкой сил Балтийского флота проведено учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье

В рамках военно-морского учения «Океанский щит–2020» в Калининградской области на полигоне Хмелевка проведено учение с разнородной группировкой сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В мероприятии боевой подготовки принимали участие около 2 тыс. военнослужащих, было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 18 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений.

В ходе высадки десанта минно-тральные группы БФ выполнили задачу проводки кораблей за тралами в рамках тренировки по противоминному обеспечению.

Затем на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27ПС были высажены группы разграждения инженерных подразделений, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для движения техники морской пехоты с моря.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королёв», «Минск», «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».

При огневой поддержке корабельной ударной группы флота на берег было доставлено более 25 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты Балтийского флота.

На побережье флотского полигона подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.

Накануне вечером боевые корабли БФ в морских полигонах выполнили комплекс учебно-боевых задач, в том числе по ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороне, отработали элементы курсовых задач, провели артиллерийские стрельбы различной сложности по воздушным и морским мишеням. В обеспечении учебно-боевых задач были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации флота.

В ночное время силы БФ провели пополнение запасов от судов обеспечения в море до установленных норм, а также ряд тренировок по организации связи визуальными и техническими средствами.

Справочно:

Военно-морское учение «Океанский щит-2020» началось под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Традиционно после Главного военно-морского парада в Финском заливе и Балтийском море проводится учение «Океанский щит-2020» с силами, участвующими в ГВМП в Санкт-Петербурге и Кронштадте и группировкой Балтийского флота для проверки их фактической подготовленности к решению задач по предназначению.

В учении задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, противовоздушной обороны и морской пехоты.

На первом этапе учения боевые корабли выполнили выход из пунктов базирования, отработав задачи противоминного обеспечения с привлечением групп минно-тральных кораблей, после чего осуществили развертывание в назначенные районы Балтийского моря. В настоящее время силы отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника, поражения его корабельных сил, поиска и уничтожения подводных лодок, высадки тактических десантов. В ходе учения будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы.

Завершится учение переходом сил к местам постоянного базирования на Балтике, а также на Северный, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.

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