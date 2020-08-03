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03.08.2020 (17:44)

Юных москвичей наградили знаками «Юнармейская доблесть» за помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

В Москве состоялась торжественная церемония награждения воспитанников юнармейских отрядов, подшефных соединениям и воинским частям Западного военного округа (ЗВО), за грамотные действия в чрезвычайных ситуациях, помощь пострадавшим и оказание первой помощи, а также за участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, поисковой работе, экспедициях по местам боевой славы и туристских походах.

Почти 150 ребят были награждены дипломами, сертификатами и медалями. Отдельной церемонии удостоились ребята, представленные к знакам «Юнармейская доблесть» за активное участие в военно-патриотических мероприятиях, вклад в развитие движения и героизм, проявленный в критических ситуациях.

Владимир Урсул, московский юнармеец из отряда «Каскад», был удостоен знака «Юнармейская доблесть» II степени за оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшему. Командир отряда «Каскад», 16-летняя Вероника Ливенцова, была представлена к знаку «Юнармейская доблесть» II степени за помощь пожарно-спасательной бригаде, 14-летнюю Марию Шафирову по ходатайству полиции наградили знаком «Юнармейская доблесть» за смелые и решительные действия, присутствие духа в чрезвычайной ситуации и неравнодушие к попавшему в ДТП.

Юнармейцы регулярно посещают соединения и воинские части ЗВО, знакомятся с современными образцами вооружения и военной техникой, экипировкой, жизнью и бытом военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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