03.08.2020 (17:21)
Военнослужащие бригады разведки ЗВО приняли Военную присягу в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на территории Кремля у Вечного огня состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими, проходящими службу по призыву в разведывательной бригаде Западного военного округа (ЗВО).
В церемонии приняли участие более 60 молодых военнослужащих. Ранее в ходе курса общевойсковой подготовки они изучили особенности инженерной, тактической, строевой, физической, военно-медицинской подготовки, радиационной, химической и биологической защиты, выполнили упражнение учебных стрельб из автомата АК-74М.
В ходе предстоящей службы военнослужащим предстоит освоить применение специальных средств разведки, различные средства огневого поражения, приёмы рукопашного боя, секреты маскировки и т.д.
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