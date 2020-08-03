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03.08.2020 (17:21)

Военнослужащие бригады разведки ЗВО приняли Военную присягу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на территории Кремля у Вечного огня состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими, проходящими службу по призыву в разведывательной бригаде Западного военного округа (ЗВО).

В церемонии приняли участие более 60 молодых военнослужащих. Ранее в ходе курса общевойсковой подготовки они изучили особенности инженерной, тактической, строевой, физической, военно-медицинской подготовки, радиационной, химической и биологической защиты, выполнили упражнение учебных стрельб из автомата АК-74М.

В ходе предстоящей службы военнослужащим предстоит освоить применение специальных средств разведки, различные средства огневого поражения, приёмы рукопашного боя, секреты маскировки и т.д.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Присяга , Разведывательные подразделения , Западный военный округ
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