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03.08.2020 (17:09)

В соединениях и воинских частях Военно-транспортной авиации начался месячник сплочения воинских коллективов

В соединениях и воинских частях Военно-транспортной авиации начался месячник сплочения воинских коллективов. На базе соединения военно-транспортной авиации в Твери начался месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений межу военнослужащими. С личным составом было проведено построение, на котором озвучили задачи месячника.

Основная цель месячника – предотвращение конфликтов между военнослужащими, поддержание стабильной обстановки в воинских коллективах, а также укрепление воинской дисциплины. Также особое внимание уделяется повышению роли сержантского и офицерского состава в проведении воспитательной и профилактической работы среди военнослужащих.

В ходе месячника планируется проведение различных мероприятий: беседы с военнослужащими, занятия по изучению руководящих документов, инструктажи, работа на территориях воинских частей руководителей военно-следственных отелов, председателей гарнизонных военных судов, военных прокуроров. 

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Месячник , ВКС
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