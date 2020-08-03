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03.08.2020 (16:43)

Зенитный ракетный полк 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) успешно уничтожил условного нарушителя государственной границы

В зенитном ракетном полку объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил прошла практическая тренировка по обнаружению и перехвату нарушителя государственной границы. 

Расчеты радиолокационных станций «Небо» и «Каста» обнаружили условные пролетавшие на малых высотах более 10 воздушных целей и взяли их на сопровождение. Зенитный ракетный дивизион отразил первый массированный ракетный авиационный удар, после чего боевые порядки дивизиона были вскрыты разведкой воздушного противника. В этой связи был произведен маневр — смена позиции дивизиона.

В ходе маневра личный состав преодолел зараженный участок местности. Помимо этого, на колонну напала диверсионно-разведывательная группа. Военнослужащие действовали быстро и слаженно: покинули транспорт, рассредоточились и заняли положение для стрельбы лежа. Группа противника была уничтожена, а колонна продолжила движение.

По прибытии дивизион развернулся в новом позиционном районе с приведением зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» в боевое положение. Боевой расчет успешно отработал по условному уничтожению средств воздушного нападения противника.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ПВО , ВКС
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