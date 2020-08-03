03.08.2020 (16:37)

Зенитчики Ленинградской армии ЗВО в ходе учения отработают прикрытие важнейших объектов Санкт-Петербурга

Сегодня с боевыми расчетами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО началось тактическое учение, в ходе которого военнослужащие отработают прикрытие важнейших административных, промышленных и военных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе мероприятия зенитчики совершат марши в новые позиционные районы, отработают маскировку и инженерную подготовку стартовых позиций зенитных ракетных систем, организуют боевое дежурство по противовоздушной обороне назначенных объектов.

Боевые расчеты должны вскрыть нанесение условным противником массированного ракетного авиационного удара высокой сложности, перехватить цели и уничтожить их, произведя электронные пуски ракет. Руководители учения оценят действия подразделений с применением средств объективного контроля.

Также военнослужащие выполнят нормативы по техническому обслуживанию зенитных ракетных систем, их приведению в боевую готовность и заряжанию пусковых установок.

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