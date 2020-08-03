03.08.2020 (16:31)

Представители Минобороны и Правительства РФ обсудили актуальные вопросы мониторинга реализации национальных проектов

10 июля состоялась рабочая встреча руководства Департамента военно-экономического анализа Минобороны России и Национального центра управления обороной Российской Федерации с руководящим составом Проектного офиса Правительства РФ, посвященная актуальным вопросам мониторинга реализации национальных проектов.

В ходе совещания участники обменялись опытом организации проектной деятельности, обсудили перспективные возможности использования опыта в части организации межведомственного и межрегионального взаимодействия.

Руководитель Департамента организации проектной деятельности Правительства Российской Федерации Денис Тихонов отметил положительный вклад Минобороны России в достижение национальных целей и приоритетов развития, подтвердив высокую значимость продолжения совместной работы с военным ведомством по реализации национальных и федеральных проектов.

Врид директора Департамента военно-экономического анализа Министерства обороны Российской Федерации Андрей Лобачев рассказал о предстоящих мероприятиях научно-деловой программы, посвященных достижению национальных целей развития в рамках реализации национальных проектов, запланированных к проведению на полях Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020», и пригласил участников совещания принять участие в указанных мероприятиях.

По итогам совещания стороны определили перспективные направления для дальнейшего двустороннего взаимодействия в рамках организации проектной деятельности.

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