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03.08.2020 (16:11)

Миротворцы ЦВО в ходе учения под Оренбургом отразили атаку условных террористов

Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Оренбургской области отразили атаку условных террористов.

По замыслу практических действий, «противник», используя автомобили высокой проходимости, намеревался прорвать оборону наших войск и захватить заложников. Миротворцы заняли оборону и отразили атаку условного незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Также «боевики» применяли беспилотные летательные аппараты, борьбу с которыми вели расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 на базе автомобиля «Урал». Миротворческие соединения также использовали беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали координаты на командный пункт.

В критические моменты боя действия миротворцев поддерживали батареи 82-мм минометов «Поднос». Кроме этого, борьбу с легкобронированными автомобилями вели экипажи бронетранспортеров БТР-82А и расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

К учению привлекались более 600 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВВТ , Центральный военный округ , Учения , Антитеррор
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