03.08.2020 (15:55)

С подразделениями российской военной базы в Южной Осетии началось двустороннее тактическое учение

Подразделения российской военной базы в Южной Осетии по сигналу учебной тревоги совершили марш на горный полигон Дзарцеми для участия в двустороннем тактическом учении.

Согласно оперативному заданию усиленная мотострелковая рота заняла стратегически важные высоты в районе горного перевала с целью не допустить выдвижения батальонной тактической группы в район сосредоточения. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации обеспечили высадку в горах тактического воздушного десанта из состава мотострелкового подразделения.

В свою очередь командир батальонной тактической группы при совершении марша задействовал приданные расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами для ведения разведки в горах.

На этапах учения в условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время суток подразделениям предстоит выполнить фортификационное оборудование командных пунктов, создать инженерные заграждения, организовать систему огня и отработать действия в различных видах современного общевойскового боя. В ходе учения личный состав выполнит стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 и реактивных систем залпового огня «Град».

В учении батальонная тактическая группа действует против усиленной мотострелковой роты. Командиры подразделений демонстрируют способности нестандартных решений и нешаблонных тактических действий при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 1000 военнослужащих Южного военного округа, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

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