Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.08.2020 (15:55)

С подразделениями российской военной базы в Южной Осетии началось двустороннее тактическое учение

Подразделения российской военной базы в Южной Осетии по сигналу учебной тревоги совершили марш на горный полигон Дзарцеми для участия в двустороннем тактическом учении.

Согласно оперативному заданию усиленная мотострелковая рота заняла стратегически важные высоты в районе горного перевала с целью не допустить выдвижения батальонной тактической группы в район сосредоточения. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации обеспечили высадку в горах тактического воздушного десанта из состава мотострелкового подразделения.

В свою очередь командир батальонной тактической группы при совершении марша задействовал приданные расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами для ведения разведки в горах.

На этапах учения в условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время суток подразделениям предстоит выполнить фортификационное оборудование командных пунктов, создать инженерные заграждения, организовать систему огня и отработать действия в различных видах современного общевойскового боя. В ходе учения личный состав выполнит стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 и реактивных систем залпового огня «Град».

В учении батальонная тактическая группа действует против усиленной мотострелковой роты. Командиры подразделений демонстрируют способности нестандартных решений и нешаблонных тактических действий при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 1000 военнослужащих Южного военного округа, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Под руководством главкома ВМФ России в акватории Балтийского моря проводятся военно-морские учения «Океанский щит-2020»
В Ленинградской области военные инженеры ЗВО в ходе учения штурмовали заминированное здание с террористами внутри
Новейшие станции РЭБ «Ртуть» и ПВО «Купол» впервые будут представлены на военно-техническом форуме «Армия-2020» в ЮВО
Налетанность летчиков ЮВО увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и составила более 24 тыс. часов

Метки:
ВВТ , Авиация , Южный военный округ , Учения , Южная Осетия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false