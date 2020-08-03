03.08.2020 (15:53)

Около 1,5 тыс. мотострелков ЮВО в Чечне проведут боевые стрельбы в рамках двустороннего тактического учения

Батальонные тактические группы 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне в рамках двустороннего батальонного тактического учения подняты по сигналу учебной тревоги.

Подразделения из состава двух мотострелковых полков приступили к совершению марша комбинированным способом в район общевойскового полигона Гвардейский.

В назначенном районе мотострелки в составе батальонных тактических групп примут участие в двустороннем тактическом учении. В системе разведывательно-ударных комплексов огневую поддержку пехоте окажут самолеты штурмовой и вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В ходе различных этапов учения противостоящие друг другу тактические группы проведут боевые стрельбы с применение штатного вооружения, включая танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Акация» и реактивные системы залпового огня «Град».

К учению привлечены около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения и военной техники.

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