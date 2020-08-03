03.08.2020 (15:40)

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н.Бурденко состоялось итоговое медицинское обследование участников клинических испытаний вакцины от коронавируса

В Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н.Н.Бурденко 3 августа с.г. состоялось итоговое медицинское обследование добровольцев – участников клинических испытаний вакцины от коронавируса CoViD-19, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

В полном соответствии с протоколом клинических исследований, на 42-й день после первой вакцинации, добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.

Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации.

Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено.

Таким образом, имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи совместно с Минобороны России, вакцины.

В ходе эксперимента, продолжавшегося с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.

Для информации:

26 мая с.г., в ходе встречи в режиме видеоконференции с Президентом России Владимиром Путиным, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил, что 48 Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Доклинические испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены на базе 48 Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

16 июня Министерством здравоохранения Российской Федерации выдано разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко.

По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев был проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам был введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. Основной задачей исследования для первой группы являлась проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

После получения по результатам обследования первой группы добровольцев первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, 23 июня вакцина была введена еще двадцати прошедшим отбор добровольцам, с участием которых проверялась эффективность и иммуногенность вакцины. Вторая группа участников эксперимента получила препарат в «бустерном» варианте – через три недели после первой вакцинации им был введен второй компонент вакцины.

На протяжении клинических испытаний добровольцы были изолированы в стационаре и находились под постоянным наблюдением наиболее опытных специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин.

С добровольцами проводился весь спектр лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом исследований и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.

В число участников эксперимента входили как военнослужащие Вооруженных Сил РФ (офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в войсках РХБ защиты и медицинский учреждениях Минобороны России), так и гражданские добровольцы.

Окончательно клинические исследования вакцины от коронавируса, проводимые Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, планируется завершить до конца июля – начала августа с.г.

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