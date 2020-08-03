Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.08.2020 (15:26)

В ЗВО в рамках слаживания батальонов будет проведено более 20 тактических учений

Более 20 тактических учений с боевой стрельбой военнослужащими Западного военного округа в ходе боевого слаживания батальонов и дивизионов, стартовавшего на Балтийском флоте, в общевойсковых и танковой армиях, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В ходе боевого слаживания батальонов и дивизионов военнослужащие выполнят упражнения учебных стрельб, нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, проведут тренировки по управлению огнем, продолжится совершенствование командных навыков офицерского состава и взаимодействия между различными подразделениями.

В рамках учений военнослужащие совершат марши на боевой технике, преодолеют условно зараженные отравляющими веществами участки местности, отработают отражение ударов авиации, а также действия в обороне и наступлении.

Ряд батальонных тактических учений пройдут в двустороннем формате, что позволит военнослужащим с максимальным качеством выполнить задачи и усвоить особенности их выполнения.  

Всего к батальонным тактическим учениям будет привлечено более 10 тыс. военнослужащих, 2 тыс. ед. техники, они пройдут на полигонах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Смоленской областях. 

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Под руководством главкома ВМФ России в акватории Балтийского моря проводятся военно-морские учения «Океанский щит-2020»
Военнослужащие отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота выполняют стрельбы на полигоне
Группы разминирования Балтийского флота обезвредили пять боеприпасов времён войны на территории Калининградской области
В Калининградской области стартовал полевой выход подразделений ПВО

Метки:
ПВО , Западный военный округ , Учения , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false