03.08.2020 (15:26)

В ЗВО в рамках слаживания батальонов будет проведено более 20 тактических учений

Более 20 тактических учений с боевой стрельбой военнослужащими Западного военного округа в ходе боевого слаживания батальонов и дивизионов, стартовавшего на Балтийском флоте, в общевойсковых и танковой армиях, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В ходе боевого слаживания батальонов и дивизионов военнослужащие выполнят упражнения учебных стрельб, нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, проведут тренировки по управлению огнем, продолжится совершенствование командных навыков офицерского состава и взаимодействия между различными подразделениями.

В рамках учений военнослужащие совершат марши на боевой технике, преодолеют условно зараженные отравляющими веществами участки местности, отработают отражение ударов авиации, а также действия в обороне и наступлении.

Ряд батальонных тактических учений пройдут в двустороннем формате, что позволит военнослужащим с максимальным качеством выполнить задачи и усвоить особенности их выполнения.

Всего к батальонным тактическим учениям будет привлечено более 10 тыс. военнослужащих, 2 тыс. ед. техники, они пройдут на полигонах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Смоленской областях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице