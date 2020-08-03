03.08.2020 (15:19)

Командующий войсками ЦВО наградил медиков, оказывавших помощь в Туве

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наградил военных медиков, оказывавших помощь местному населению в завершившем работу мобильном госпитале в Республике Тыва.

Ряд специалистов получили наручные часы, остальные - грамоты от командующего войсками округа, правительства республики. Кроме того, были присвоены воинские звания.

«Я выражаю огромную благодарность за то, что вы по первой команде, в короткие сроки, с Урала перебазировались в Кызыл на самолетах военно-транспортной авиации и уже через сутки были готовы к работе в непростых климатических условиях. Вы проявили мужество и отвагу, приобрели бесценный опыт. Примите самые теплые и искренние слова благодарности, пожелания крепкого здоровья.», – ответил генерал-полковник Александр Лапин.

Мобильный госпиталь в Республику Тыва был оперативно переброшен самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации из Челябинской области и начал работу 2 июля 2020 года. Воздушным транспортом на расстояние около 3 тыс. километров было доставлено 108 военнослужащих и 65 тонн медицинского имущества и материальных средств. Непосредственно в госпитале оказывали помощь 77 врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа.

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